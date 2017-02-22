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Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü FETÖ'yle ilgili devam eden davalar hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

22.02.2017 - 01:11
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Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

Beyaz Tv'de Murat Erçin'in moderatörlüğünü yaptığı Son Söz programına konuk olan Şamil Tayyar, devam eden FETÖ davalarıyla ilgili hükümete ve yargıya çağrıda bulundu:

"FETÖ BORSASI KURDULAR"

"Varlıkları işadamlarını ve FETÖ için kritik olan kişileri cezaevinden kurtarmak için bazı avukatlar üzerinden yargı mensupları para ilişkisi olduğu iddiaları var. Ve bu çok vahimdir. Milyon dolarlardan bahsediliyor."

Şamil Tayyar: FETÖ tutukluları kurtarmak için borsa kurdu

"RÜŞVET KÖPRÜSÜ KURULDU"

"FETÖ davalarına giren avukatların para hareketlerinin incelenmesi lazım. Edildiğinde görülecektir bazı avukatlar, tutuklu Fetöcülerle hakim ve savcılar arasında rüşvet köprüsü kurdu."

"YARGI SATIN MI ALINIYOR?"

"Varlıklı işadamları, FETÖ için kritik olan isimleri cezaevinden kurtarmak için yargı mensuplarını satın aldığı iddiası var. Bir rivayate göre 250 milyonluk bir paradan bahsediliyor. İşadamları patır patır serbest bırakılırken iki hemşire tutuklanıyor.

Adalet tecelli edecekse sermaye desteğine ve arkasındaki desteğe bağlı olmaksızın adalet herkese tecelli etmelidir."

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