AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"HAKLI ÇIKMAMIN NE FAYDASI VAR..."

"Türkiye'nin farklı illerinden açılmış farklı hesaplarla FETÖ'cü yaftalamasıyla işadamlarından para koparan, bürokratlara baskı yapanlar var. Sosyal medyada bunu yapan ahlaksızlar var. Milletvekili olduktan sonra beni dinledikleri anladıktan sonra ilk ciddi çıkışı yapan kişiyim. İstihbarat müdürünü gündeme getirince Hatay'a gönderdiler. Hatay'a atandıktan 1 yıl sonra 52 yurttaşımız hayatını kaybetti. 52 insan hayatını kaybetti, benim haklı çıkmam kime ne faydası var? Buna canım yanıyor, kızgınlığım ve öfkem bunadır."

"BİR BAŞKA MESELENİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR"

"En son bir operasyon oldu 9 bin 103 kişi alındı. Öyle bir kurnazlık yapılmış ki şu anda cezaevinde bulunan kişilerin isimleri yazılmış. Araya da birilerini koymuşlar ve harmanlama yapmışlar. 100 doğrunun yanına 30-40 tane de yanlış yazıyorlar ve iş sulanıyor. Oradaki yanlış işi söylemeye çalışırken başka bir meselenin üstü örtülüyor."

"KİM KORUYORSA HESAP VERSİN"

"Bunca hadise yaşanırken Eski personel daire başkanı Eyüp Kınacı'yı kim korudu. Arkasında kim vardı? Beştepe'de Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal. O gitmedi hala aktif görevde. Bu listenin içinde yamuk işler var. Peki bu yanlışa göz yumanlar nerede? Kim korudu, nasıl korudu, niye hala görevdeler? Arkasındaki referans kimse, bunları tek tek bulacak ve hesap soracaksınız. Gerçekten FETÖ'cülerse hepsinin Allah belasını versin. Kim koruyorsa hesap versin."

Şamil Tayyar: Taltif listelerini FETÖ'cüler hazırladı

"O LİSTELERİ FETÖCÜ'LER OLUŞTURUYOR"

"Önce karar vericileri temizleyin ki, operasyon aşağı doğru gitsin. Aşağıdakileri temizliyorsun, yukarıdakiler yerinde dursun. Bu milletin vicdanını sızlatıyor. O listeleri senin temizlemediğin FETÖ'cüler oluşturuyor. Yukarıda problem var."

"FETÖ BORSASI KURULDU DEMİŞTİM"

"FETÖ borsası kuruldu dedim. En son İstanbul'da birini aldılar. Birileri bu işi ranta dönüştürdü. Bu işin içinde istihbaratçısı var, hakimi var, savcısı var vs. vs. Milyon dolarlar dönüyor. Üzerine gidin. Sayısız var. Kaç işadamı var içeride? Bu işin finansal ayağı çözülmeli."

O REKTÖRÜ VE EŞİNİ HATIRLATTI

"Gaziantep rektörünün yazar olan eşinin Bank Asya hesabı Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kapatıyor hesabını. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Bank Asya'ya 2014 yılı Ocak ayında 500 bin lira para yatırdı 15 yılla yargılanıyor diğeri gazetecilik yapıyor. Toplum bu işin ölçüsü nedir diye de soruyor."

"CUMHURBAŞKANI'NA İZLETTİRMİYORLAR"

"Rektörü getirdi diye adamı ihraç ediyorsunuz, ihraç eden rektörün kendisi ve hala görevde. Bunu nasıl anlatacaksınız. Ben bunların videosunu ekranlarda yayınladım. Cumhurbaşkanımızın izlemesi için Beştepe'de her yere ulaştırdım. Cumhurbaşkanı'na izlettirmiyorlar. Ve Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi yok. Burada söylüyorum belki es kaza Cumhurbaşkanımız es-kaza izler de haberi olur diye. Maalesef izlettirilmiyor. Eğer bizi izleyen biri varsa ne olur şunu bir izlettirsinler. Ben niye bu çıkışı yaptım. Beştepe'de kurulan bariyeri aşmak için bir ses bombası attım. Sesimi duyurmak için."