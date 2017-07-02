Şamil Tayyar'da Özgür Mumcu'ya müthiş kapak

Uğur Mumcu'nun oğlu olan gazeteci Özgür Mumcu, sosyal medya hesabından "Bir lider bin odasında bin klima olan sarayda. Diğer lider 40 derecede asfaltta yürüyor. AK Parti, elitlerin partisidir." diyerek, elitlerin partisi olmakla eleştirilen CHP'yi aklamaya kalktı. Halkın partisi olarak bilinen AK Parti'yi ise elit olmakla suçladı.

"AĞZI HAVYARLI NİŞANTAŞI BEBESİ"

Gereken cevabı AK Parti Gaziantep Millietvekili Şamil Tayyar verdi. Tayyar, "Bunu kim söylüyor? Ağzı havyarlı Kadıköy eliti, Petrus düşkünü Nişantaşı bebesi ve Çankaya bıçkını. O babanın evladı olamadın bari adam ol." dedi.