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Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Barcelona'yı ağırlayan Paris-Saint Germain, müthiş bir maç çıkararak 4-0 kazandı.

15.02.2017 - 00:41
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Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Başından sonuna, Barcelona'ya karşı ezici bir futbol oynayan Paris-Saint Germain, karşılaşmada Di Maria'nın 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 5 dakika kala takıma devre arasında katılan Alman yıldız Julian Draxler farkı 2'ye çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

PSG İKİNCİ YARIDA DURMADI

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fransız ekibinde Di Maria 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İbrahimoviç'in takımdan ayrılmasıyla takımın gol yükünü iyice sırtlayan Edinson Cavani ise 72. dakikada sahneye çıkarak takımını 4-0 öne geçirdi.

Barcelona'nın gole en çok yaklaştığı an, 84. dakikada köşe vuruşunda Fransız stoperi Umtiti'nin direkten dönen kafa vuruşuyla oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Dİ MARİA ŞOV YAPTI

Karşılaşmada oynadığı futbolla en çok alkışı alan futbolcu, Paris ekibinin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria oldu. Di Maria attığı harika frikik golüyle takımını öne geçirdi. Sahada basmadık yer bırakmayan yıldız oyuncu, yine ceza sahası dışından ayağının içiyle mühiş bir şut çıkararak karşılaşmayı 2 golle tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

MESSİ ETKİSİZDİ

Arjantinli yıldız Di Maria şov yaparken Milli takım arkadaşı Messi son derece etkisiz bir futbol ortaya koydu. Dünya yıldızı, Barcelona'nın hayal kırıklığı yaratan futboluna ayak uydurdu. İleride istediği topları alamayan Messi, orta alanda sürekli koşan-basan PSG'li oyuncuların arasında kayboldu.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG Barcelona'yı sahadan sildi

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