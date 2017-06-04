İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına 'Karadeniz Teknik Üniversitesi Kartalları' taraftar grubu üyesi 4 arkadaş eşleriyle birlikte dün kiraladıkları bir tekneyle kutlamalara katıldı.

TEKNELER ÇARPIŞTI

Beşiktaş açıklarında 8 kişinin bulunduğu tekne yine taraftarların bulunduğu başka bir tekne ile çarpıştı.

Şampiyonluk kutlamalarında tekneler çarpıştı VİDEO

2 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre çapmanın etkisiyle kırılan demir korkuluklar güverte bulunan Özlem Ger Gürel ile Samet Bakan'ın bacaklarının üzerine yığıldı. Ortaköy İskelesi'ne çıkarılan yaralılardan Bakan, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılırken Özlem Ger Gürel ise Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan ve her iki bacağında kırıklar bulunan Bakan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, Gürel'in de sol bacağının kırıldığı ve durumunun şuan için iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan teknelerin kaptanlarının da Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde gözaltında oldukları ve yarın savcılığa sevk edilecekleri öğrenildi.

"O KADAR TEKNE BİR ARAYA GELİNCE DALGALANMA OLDU"

Kazada aynı teknede bulunan Anıl Çıtlak, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için tekneyle çıktıklarını belirterek, "Yanımızda eşlerimiz vardı. Biraz ayrı olmak istedik. Herşey güzeldi. Dönüş yolunda o kadar tekne bir araya gelince dalgalanma oldu. Önce olayı fazla anlamadık. Daha sonra videoları izleyince fark ettim bizim teknenin yönü değişmiş. Yanımızdan geçen büyük tekne ile çarpışma oldu" dedi.

"ÖZLEM'İN DURUMU İYİ SAMET'İN SAĞ BACAĞI İÇİN UĞRAŞIYORLAR"

Kazada, Özlem'in sol bacağından, Samet'in ise her iki bacağından yaralandığını anlatan Çıtlak, Özlem Ger Gürel'in ameliyatının iyi geçtiğini, Samet Bakan'ın ise hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Çıtlak, "Samet'in ameliyatı 6 saatten fazla sürdü. Sol bacağının durumu iyi, şu an için sağ bacağı için uğraşıyorlar" dedi.

"YÖNETİMDEN BİRİLERİ GELİRSE SAMET'E MORAL OLUR"

Yılardır Beşiktaş taraftarlığı yaptığını anlatan Çıtlak, "Gönül isterdi ki yönetimden birilerinin buraya gelmesi. Birilerinin gelip Samet'i görmesi onun için moral olacaktır" diye konuştu

"BİZİM TEKNENİN YÖNÜ DEĞİŞTİ"

Kaza anında Samet ile Özlem'in yan yana durduğunu kendisinin de hemen yanlarında olduğunu söyleyen Çıtlak, teknenin Samet ile Özlem'in bulunduğu noktaya çarptığını söyledi.

Tam o sırada kulübün teknesine baktıklarını ve oraya doğru el salladıklarını anlatan Çıtlak, "Sağ tarafımızı görmedik. Yönümüz de değişince bir anda çarpışma meydana geldi. Bizim tekne diğer teknenin önüne kırıyor gibi düşünün. Herhangi bir ayak sarkıtma falan yok. Videolarda da belli. Hepimiz ayaktaydık" diye konuştu.