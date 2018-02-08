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Samsat’ta afet konutlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 3 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ilçe merkezinde ve köylerinde başlayacak konut inşası için toplandı.

İHA | 08.02.2018 - 10:00..
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Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, önümüzdeki günlerde yapılacak olan afet konutlarının yapım sürecini, çalışmalarda gelinen aşama ve yapılacak çalışmaları köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlarla istişare etmek ve bilgilendirmek üzere Samsat ilçesine gitti.

İKİ AYRI PROJE HAZIRLANDI

Gençlik ve Kültür Merkezi salonunda köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Samsat ilçemizde yapılacak olan afet konutları için iki ayrı proje hazırlandı. Bunlar tip projedir. Proje tek ve iki katlı olarak hazırlandı ve Samsat ilçemizin dokusuna ve köy hayatına uygun 120 metrekarelik müstakil konutlar olacak. Yine hazırlanan bu iki tip proje kapsamında dileyen vatandaşlarımıza tek katlı, dileyen vatandaşlarımıza ise çift katlı ev yapılacak. Afet konutları hak sahiplerine yapımı bittikten sonra hemen teslim edilecektir. Konutların teslimi hak sahiplerine yapıldıktan sonra vatandaşlarımız ödemelerini 20 yıl üzerinden ilk iki yılı ödemesiz 18 yılda maliyeti üzerinden sıfır faiz ve eşit taksitler halinde ödeyebileceklerdir. Konutların Samsatlı kardeşlerimizi zorlamayacak en uygun ve düşük maliyetle yapılması için yoğun gayret sarf ettiğimiz bilinmelidir” dedi.

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