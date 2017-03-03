Samsat'ta çadırlar kurulmaya başlandı

Samsat ilçesinde etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya başlandı.
1500 KİŞİLİK ÇADIR
AFAD tarafından ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde bin 500 kişinin barınacağı çadırların kurulması için çalışmalara başlandı. Çadırların kurulumunun ardından depremde evleri zarar gören vatandaşların çadırlara yerleştirileceği bildirildi.
YEMEK DAĞITILDI
Öte yandan Adıyaman Belediyesince ilçenin farklı noktalarında depremzedeler için yemek dağıtıldı.
KÖYLERE DE ÇADIR KURULACAK
Ayrıca depremden zarar gören köylerde de çadır kurulacağı bildirildi.