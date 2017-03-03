Samsat'ta çadırlar kurulmaya başlandı

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle patlayan su borusu asfaltta 3 metre çapında çöküntüye neden oldu.

İsveç’te, bugün Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ve Çevre Partisinden oluşan koalisyon hükümeti zorunlu askerliği geri getirme kararı aldı.

Melih Gökçek'e kaybettiği seçimler sonrası siyasi hayatı sona eren Mansur Yavaş, şu sıralar hayır kampanyası yürütmekle meşgul oluyor.

Çin'de bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Saadet Partisi Merhum Necmettin Erbakan'ı anma gününde, Kılıçdaroğlu'na konuşma yaptırdı ama Erbakan ailesini davet bile etmedi.

1 Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Erzurumsporlu Mert Nobre, referandumda EVET oyu kullanacağını açıkladı.

2 Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı Almanya, EVET tarafına siyasi engel uygulamalarının ardından başlayan krizin yankıları sürüyor.

3 Snapchat halka arz edildi Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin ilk halka arzı New York borsasında bugün başladı.

4 Fenando Torres hastaneye kaldırıldı La Liga'da, Deportivo-Atletico Madrid maçında çok sert bir şekilde yere düşen Fernando Torres, hastaneye kaldırıldı.

5 Calais'te yemek dağıtımı ve duş kabinleri yasaklandı Fransa'nın Calais kentinde belediye, sığınmacılar bölgeye yerleşmesin diye yemek dağıtımını ve duş kabinlerini yasakladı.

6 ABD'de Adalet Bakanı Sessions ile Rusya krizi Adalet Bakanı Sessions, Rusya ile Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan muhtemel soruşturmalardan çekildiğini açıkladı.