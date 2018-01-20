Samsat’ta kalıcı konutların temelleri atılıyor

Adıyaman’ın Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Samsat ilçesinde yapılması planlanan kalıcı konutların Mart ayında temellerinin atılacağını açıkladı.

MART AYINDA YAPILACAK

AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem ile birlikte AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nu makamında ziyaret eden Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Mart 2017 ayında Samsat ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla yapılacak kalıcı konutların Mart 2018 ayında yapımına başlanacağını ifade etti.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Fırat, "Samsatlı depremzedeler için yapılacak konutların özellikleri ve sürecin hızlanması hakkında AFAD Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. 696 Sayılı KHK ile ilgili olarak bilgiler aldık. Konutların tek tip ve 120 metrekare civarında yapılmasını ve özellikle köylerde yaşayan vatandaşlar için yapılacak konutların altında depo yaptırılmasını istedik. AFAD Başkanımız konu ile ilgili çalışma yapacaklarını belirttiler. Bunun dışında da vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlara yerleştirilmesi için gerek Mecliste gerekse de ilgili bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah Mart ayında kalıcı konutlar için temel atılması planlanmaktadır" dedi.