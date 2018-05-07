taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.300
USD
4,2611
EURO
5,0852
ALTIN
179,90
PETR
75,5300

Samsun Arap turistlere talip

Samsun ve Karadeniz Bölgesine, özellikle Arap turistlerin son yıllarda ilgisi giderek artıyor.

AA | 07.05.2018 - 10:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ardından Samsun-Kuveyt seferlerinin de temmuz ayında başlayacağı bildirildi.

Vali Osman Kaymak, kent merkezindeki otelde Kuveyt'ten gelen seyahat acenteleriyle buluşarak kentin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

THY'DEN SAMSUN-KUVEYT ARASI DİREKT UÇUŞ

Türk Hava Yolları'nın Samsun ve Kuveyt arasında temmuz ayında başlayacak direkt uçak seferlerinin turizmin yanı sıra ekonomi alanında da önemli olduğuna işaret eden Kaymak, kentin güzelliklerini dünyayla paylaşmak istediklerini söyledi.

Samsun Arap turistlere talip

Samsun'un, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli illerinden biri olduğunu dile getiren Kaymak, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin amiral gemisi konumunda. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve en büyük ili. Samsun, kara, deniz, hava ve demir yolu olmak üzere dört ulaşım aksının üzerinde bulunuyor. Kentin turizm altyapısı son derece iyi. Deniz turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi imkanı var. Ayvacık ve Vezirköprü ilçelerimizde kanyonumuz var. Kızılırmak Kuş Cenneti'miz ve Ladik Kayak Merkezi'miz var. Otellerimiz son derece konforlu." şeklinde konuştu.

Kaymak, bu güzellikleri Orta Doğu'daki ülkelerle paylaşmak istediklerini belirterek, din kardeşliği ve inanç birliği olan ülkelerin her alandaki gibi turizm alanında da birlikteliğinin önemine dikkati çekti.

Samsun Arap turistlere talip

Samsun'un, Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisi olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları dile getirdi: "Çok huzurlu bir şekilde eşinizle geçenin geç saatlerinde dolaşabilirsiniz. Biz Samsun'un turizm potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için Samsun'u yoğun bir şekilde tanıtma faaliyetlerine başladık. Bu çerçevede sizlerin ilimize gelmesini çok anlamlı buluyoruz. Samsun'a Orta Doğu'dan direkt uçak seferlerinin olmaması büyük bir eksiklikti. Şimdi bu Kuveyt’ten başlayacak direkt uçak seferleri çok önemli ve bunu çok önemsiyoruz. Ayrıca bu seferlerin Cidde'den, Dubai'den ve Riyad'dan yapılması için Sağlık Bakanımızla çalışmalarımız var. Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve ilgililer ile görüşerek bu seferlerin artırılmasını istiyor.
İnşallah hep beraber bu karşılıklı geliş gidişleri artırarak devam ettirmek istiyoruz."

Kaymak'a, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Türk Hava Yolları Samsun Bölge Müdürü Deniz Öztırpan da eşlik etti.

Samsun Arap turistlere talip

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mantar toplamaya giden genç mayına bastı
Terör örgütü PKK'nın döşediği mayın, mantar toplamaya giden genci yaraladı.
25 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul merkezli 25 ilde 84 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla, hakkında yakalama kararı bulunan 36 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Bir haftada yurt içinde 22 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Üreticide kirazın fiyatı 150 liradan 5 liraya kadar düştü
Manisa'da bir ay önce Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde başlayan kiraz hasadında üretici sezonun ilk kirazının kilosunu 100- 150 lira arasında satarken, fiyatlar 5 liraya kadar geriledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

79
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

39
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

135
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

168
İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

294
Sow maç sonu ağladı

Sow maç sonu ağladı

126
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM