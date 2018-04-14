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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan 2018 yılının Mart ayında 142 bin 785 yolcu hizmet aldı.

DHA | 14.04.2018 - 08:54..
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Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı mart ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş - kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı

AÇIKLAMA YAPILDI

Vali Kaymak yaptığı açıklamasında, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artışla 137 bin 583, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla 5 bin 202, toplamda ise yüzde 51 artışla 142 bin 785 oldu. 2018 yılı Mart ayında Samsun Çarşamba Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 171 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 32 artışla 54 olmak üzere toplam uçak trafiği bin 225’e ulaştı. 2018 Yılı Mart ayında Samsun Çarşamba Havalimanı Yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 49 artışla bin 058 ton olarak gerçekleşti. 2018 Yılı 3 aylık istatistiklerine göre; Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 429 bin 351 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 3 bin 427’ye, yük (Kargo + Posta + Bagaj) trafiği ise yüzde 90 artışla 3 bin 940 tona ulaştı. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara’ya, 6 gün İzmir’e, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Antalya’ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, Almanya'nın Dusseldorf kentine haftada 1 gün olmak üzere direk uçuş seferi yapılmaktadır. İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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