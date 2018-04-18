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Samsun imdat çığlıklarıyla hareketlendi; ilk arama sonuçsuz

Samsun'daki Kızılırmak nehrinden çığlık sesleri geldiği yönünde yapılan ihbar emniyeti harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerden sonuç çıkmadı.

DHA | 18.04.2018 - 23:40..
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Samsun'un Bafra ilçesinde iddiaya göre Kızılırmak nehri sazlık alanda bir kişinin imdat çığlıklarının duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Nehir boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Samsun imdat çığlıklarıyla hareketlendi; ilk arama sonuçsuz


"İMSAT ÇIĞLIKLARI DUYDUM VE POLİSİ ARADIM"

İddiaya göre bir kişi polis ekiplerine nehrin sazlık bir bölümünde mahsur kalan iki kişinin sesini duyduğu ve yardım çığlıkları attığı gerekçesiyle ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis İtfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda herhangi bir ses ve kişi bulunamadı. Irmağın sazlık bölümünde ses duyduğunu iddia eden ihbarcı polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola alındı. İhbarcının verdiği ilk ifadeye göre ise ırmağın sazlık bölümünde imdat çığlıkları duyduğu gerekçesiyle polis ekiplerini arayıp yardım istediklerini belirtti. Olayla ilgili arama çalışması sürüyor.

Samsun imdat çığlıklarıyla hareketlendi; ilk arama sonuçsuz

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