taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.114
USD
3,5832
EURO
3,8970
ALTIN
141,31
PETR
50,7900

Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu

Samsun merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 731 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

12.05.2017 - 09:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talımatıyla bu sabah Samsun merkezli olmak üzere Konya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay, Mersin, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu

1781 POLİS KATILDI

Sabah başlayan 'Son Kapı 1' adı verilen fuhuş operasyonuna 1781 polis katıldı. Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonlarından biri olan ve 731 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Örgütlü olarak fuhuş yaptırmak' suçlarından gözaltına alınanlar arasında 30 eskort sitesinin yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 2 milyon TL'lik mal varlığına da el konuldu.

Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu

Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu

Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

19
Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

68
Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet İnternet Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

78
Bora füzesinin fırlatıldığı anlar

Bora füzesinin fırlatıldığı anlar

51
Selin Sayek Böke istifasının ardından ilk kez konuştu

Selin Sayek Böke istifasının ardından ilk kez konuştu

61
Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği başlıyor

Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı trafiği başlıyor

36
Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

Aslışah Alkoçlar, Kerem Tunçeri ile yakalandı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM