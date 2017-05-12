Samsun merkezli 13 ilde fuhuş operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talımatıyla bu sabah Samsun merkezli olmak üzere Konya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay, Mersin, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlattı.

1781 POLİS KATILDI

Sabah başlayan 'Son Kapı 1' adı verilen fuhuş operasyonuna 1781 polis katıldı. Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonlarından biri olan ve 731 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Örgütlü olarak fuhuş yaptırmak' suçlarından gözaltına alınanlar arasında 30 eskort sitesinin yöneticilerinin de yer aldığı belirtildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 2 milyon TL'lik mal varlığına da el konuldu.









