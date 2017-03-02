taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.652
USD
3,6880
EURO
3,8849
ALTIN
147,31
PETR
55,8700

Samsun Vali Yardımcısı ByLock'tan tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Samsun Vali Yardımcısı Suat Demirci tutuklandı.

02.03.2017 - 15:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Demirci, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

BYLOCK'TAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demirci, çıkarıldığı mahkemece örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasıyla cezaevine gönderildi.

9 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Demirci'nin, Aydın Sultanhisar Kaymakamı'yken 9 Ocak'ta Samsun Vali Yardımcılığı'na atandığı öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

242
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

91
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

121
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

15
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

149
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

181
Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM