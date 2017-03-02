Samsun Vali Yardımcısı ByLock'tan tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Demirci, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
BYLOCK'TAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demirci, çıkarıldığı mahkemece örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasıyla cezaevine gönderildi.
9 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI
Demirci'nin, Aydın Sultanhisar Kaymakamı'yken 9 Ocak'ta Samsun Vali Yardımcılığı'na atandığı öğrenildi.