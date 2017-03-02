Samsun Vali Yardımcısı ByLock'tan tutuklandı

CHP, referandum çalışmalarında "Erdoğan ya da Tayyip" yerinde "Sayın Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanacak.

FETÖ’den tutuklu iş adamlarının da bulunduğu Buca F Tipi Cezaevinde yangın çıktı.

Bakan Faruk Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli KOBİ kredisine 770 bin 976 başvuru yapıldığını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıncaya kadar birliğin serbest dolaşım yasalarına uymak zorunda olduğu belirtildi.

Hakkında tahliye kararı verilen Barbaros Şansal, cezaevinden ayrılırken "içerisi daha güvenli" dedi.

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

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Adıyaman'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki pek çok ilde hissedildi.