Samsun Valisi: Samsung önümüze geçmemeli

Merkezi Samsun'da bulunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun’un etkili tanıtım imkanlarını geliştirmek ve sosyal paylaşım platformlarında Samsun ile ilgili fotoğrafların paylaşımını arttırmak amacıyla 'LikeSamsun' projesini hayata geçirdi.

EN GÜZEL SAMSUN FOTOĞRAFINA ÖDÜL

Proje kapsamında sosyal medya platformlarında 'LikeSamsun' hashtagini oluşturdu ve www.likesamsun.city sitesini kurdu. Site ve hashtag üzerinden Samsun fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar arasından en beğenilen fotoğraflar için ise bugün Atakum İlçesi'nde bulunan Golf Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

"SAMSUNG, SAMSUN'UN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, internet tarayıcılarında Samsun'un ünlü Samsung markasından sonra geldiğini belirterek, şöyle dedi: "LikeSamsun sitesinin açılması ilk göreve geldiğimde önerilmişti. Bu siteye Samsun’un tanıtılması için çok güzel fotoğraflar atılmış. Bunun çok sayıda kişi tarafından görülmesi önemli. İnsanlarda bir merak uyandırmasını umuyoruz. İnsanlar merak sonucu bir yerlere gidiyor. Bazen, 'İnternet tarayıcılarından Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım.

Bu konuda Samsun’u seven, gönül veren Samsun’un geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum. Bu site ne kadar fazla duyurulursa, daha çok fotoğraf yüklenecek, yüklenen fotoğraflar daha çok kişi tarafından paylaşılacak ve Samsun’a karşı büyük bir hareket başlayacak. Bu Samsun’un tanıtım projesidir. Arkasından da Samsun’a gelen insanların Samsun’da kalmasını hedefliyoruz. Samsun, genelde günübirlik, geçilen ya da uğranılan yer olmasın istiyoruz. İlk adım şehri olan ve cumhuriyetin kuruluşunda büyük yeri olan şehrimizin, cumhuriyet anlamında geziye çıkan insanların ilk durak yeri olması lazım."













