taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Samsun Valisi: Samsung önümüze geçmemeli

Samsun Valisi Osman Kaymak internet aralamalarında Samsun yerine Samsung çıkmasıyla ilgili: "Samsung dünya markası ama Samsun'un önüne geçmemeli" dedi.

DHA | 03.12.2017 - 19:06..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Samsun Valisi: Samsung önümüze geçmemeli

Merkezi Samsun'da bulunan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun’un etkili tanıtım imkanlarını geliştirmek ve sosyal paylaşım platformlarında Samsun ile ilgili fotoğrafların paylaşımını arttırmak amacıyla 'LikeSamsun' projesini hayata geçirdi.

EN GÜZEL SAMSUN FOTOĞRAFINA ÖDÜL

Proje kapsamında sosyal medya platformlarında 'LikeSamsun' hashtagini oluşturdu ve www.likesamsun.city sitesini kurdu. Site ve hashtag üzerinden Samsun fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar arasından en beğenilen fotoğraflar için ise bugün Atakum İlçesi'nde bulunan Golf Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi.

Samsun Valisi: Samsung önümüze geçmemeli

"SAMSUNG, SAMSUN'UN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, internet tarayıcılarında Samsun'un ünlü Samsung markasından sonra geldiğini belirterek, şöyle dedi: "LikeSamsun sitesinin açılması ilk göreve geldiğimde önerilmişti. Bu siteye Samsun’un tanıtılması için çok güzel fotoğraflar atılmış. Bunun çok sayıda kişi tarafından görülmesi önemli. İnsanlarda bir merak uyandırmasını umuyoruz. İnsanlar merak sonucu bir yerlere gidiyor. Bazen, 'İnternet tarayıcılarından Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır ama Samsun’un önüne geçmemesi lazım.

Samsun Valisi: Samsung önümüze geçmemeli

Bu konuda Samsun’u seven, gönül veren Samsun’un geleceği için çırpınanlardan bu projenin desteklenmesini istiyorum. Bu site ne kadar fazla duyurulursa, daha çok fotoğraf yüklenecek, yüklenen fotoğraflar daha çok kişi tarafından paylaşılacak ve Samsun’a karşı büyük bir hareket başlayacak. Bu Samsun’un tanıtım projesidir. Arkasından da Samsun’a gelen insanların Samsun’da kalmasını hedefliyoruz. Samsun, genelde günübirlik, geçilen ya da uğranılan yer olmasın istiyoruz. İlk adım şehri olan ve cumhuriyetin kuruluşunda büyük yeri olan şehrimizin, cumhuriyet anlamında geziye çıkan insanların ilk durak yeri olması lazım."

Samsun Valisi: Samsung önümüze geçmemeli




İlginizi Çekebilir
Köyceğiz'deki Noel pazarına ilgi büyük
Muğla Köyceğiz'de bu yıl 6'ncısı kurulan Noel pazarı yerli ve yabancı çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.
Tokat'ta Engelliler Günü'nde protokol de engelli oldu
Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle protokol 10 dakikalığına engelli oldu.
Gaziantep’te elektrikli otobüsler yollarda
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar EDAŞ işbirliğinde hayata geçirilen "Akıllı Şehir" örnek uygulamalarında yeni bir adım atıldı.
Mustafa Tuna: Ankapark kaldırılmayacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna Ankapark'ın kaldırılmayacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

80
İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da metrobüs kazası

85
MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

MHP seçimler için ittifak kurmaya hazır

132
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

48
Tarkan Almanya'ya taşınıyor

Tarkan Almanya'ya taşınıyor

394
Rıdvan Dilmen: Gördüğüm en iyi takım Beşiktaş

Rıdvan Dilmen: Gördüğüm en iyi takım Beşiktaş

68
Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

Talal Silo ABD-PKK ilişkisini anlattı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM