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Samsun'da 100 kişi birbirine girdi

Tekkeköy ilçesinde yaklaşık 100 kişinin karıştığı kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu, 10 kişi yaralandı.

İHA | 20.08.2018 - 22:36..
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Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan esnaflar ile kimliği belirsiz kişiler arasında kavga meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin kavgaya dahil olması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü.

Samsun'da 100 kişi birbirine girdi

Samsun'da 100 kişi birbirine girdi

DÜKKANLAR YAĞMALANDI, TAŞLAR SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Çevrede bulunan dükkanlar çıkan kavga nedeniyle adeta yağma edilirken, kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalar ile saldırdı. Kavgada bir grup kurusıkı tabanca ile defalarca ateş etti.

Samsun'da 100 kişi birbirine girdi

10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca süren kavga polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte son bulurken, durumu ağır olan 1 yaralı, olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Büyük kavgada toplam 10 kişi darp sonucu yaralandı.

Samsun'da 100 kişi birbirine girdi

Olay yerinde çalışma başlatan polis, kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

Samsun'da 100 kişi birbirine girdi

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