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Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Terme İlçesi'nde yolu kapanan mahallede mahsur kalan 2 hasta, yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından hastaneye kaldırıldı.

03.02.2017 - 01:37
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Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi bulduğu Terme İlçesi'nin Ambartepe Mahallesi Tellipınar mevkiinde rahatsızlanan astım hastası 90 yaşındaki Hakkı Yıldız ve kalp hastası 60 yaşındaki Safiye Ergün için sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YOĞUN BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Ancak ambulanslar, yolun kapanması nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine Terme Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kapanan yol açıldı. Yıldız ve Ergün, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 5 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerindeki 9 hastayı hastanelere ulaştırdıklarını söyledi, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

"EKİPLER GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATTI"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’a teşekkür eden Ambartepe Mahalle Muhtarı Erdal Demir, “Sağolsunlar belediye ekiplerimiz gecelerini gündüzlerine katarak mahallemize ulaştılar. Mahallemizde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

Samsun'da 1.5 metre karda hasta kurtarma seferberliği

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