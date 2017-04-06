Samsun'da 18 yaşındaki genç silahla vuruldu

Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bir derneğin lokalinde oturan Mehmet Salih Kaplan, yanına gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın ardından tabanca ile Kaplan'ı sırtından vuran kişi, yaya olarak kaçtı. Sırtına isabet eden iki kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan Kaplan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.