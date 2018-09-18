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Samsun'da 2 bekçi 'Ayın Polisi' seçildi

ATM'den para çeken bir kişinin cebinden bin lira parasını alıp kaçmak isteyen hırsızı yakalan 2 mahalle bekçisi Samsun'da "Ayın Polisi" seçilerek fotoğrafları panoya asıldı.

İHA | 18.09.2018 - 20:13..
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Bafra ilçesinde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir hırsız ATM'den para çeken bir kişinin cebinden bin lira parasını çalıp olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen çarşı ve mahalle bekçileri Samet Eroğlu ile Sinan Şentürk, kaçan hırsızı kovalama sonucu yakalandı.

"AYIN POLİSİ"

Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanmasında mesai mevhumu gözetmeksizin görev bilinci ile hareket etmesi, duyarlı, dikkatli ve özverili bir şekilde çalışmaları ve mesai arkadaşlarına örnek teşkil ettiklerinden, halkın emniyete olan güven duygusunun güçlenmesine katkıda bulunduğundan dolayı 2 bekçi Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından Samsun'da "2018 Yılı Ağustos Ayının Polisi" seçildiler.

Bekçilerin fotoğrafları Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisinde bulunan "Ayın Polisi" panosuna asıldı.

Samsun'da 2 bekçi 'Ayın Polisi' seçildi

Samsun'da 2 bekçi 'Ayın Polisi' seçildi

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