Samsun'da 2 DEAŞ'lı hakkında tutuklama kararı

Kemal Kılıçdaroğlu: Boşnaklara da biz sahip çıkacağız

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Ermeni Başpiskopos Sur'da

Başpiskopos Aram Ateşyan, teröristler tarafından zarar verilen kiliseyi görünce çok üzüldüğünü, bunu yapanların insan olmadığını söyledi.