Samsun'da 2 DEAŞ'lı hakkında tutuklama kararı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
3 GÖZALTI
Düzenlenen operasyonda evde bulunan Irak uyruklu 62 yaşındaki Mohammed Smaein Sharaef Al A., 27 yaşındaki Mohammed Atallah Hemod Al S. ve 19 yaşındaki Abubekir Adnan Zeki Al M. gözaltına alındı.
1 KİŞİ SERBEST KALDI
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Mohammed Smaein Sharaef Al A. serbest bırakılırken, Mohammed Atallah Hemod Al S. ve Abubekir Adnan Zeki Al M. tutuklandı.