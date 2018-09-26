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Samsun’da 2 kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Samsun’da halk otobüsünün motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İHA | 26.09.2018 - 10:07..
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Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde geçen cuma akşamı saat 20.15’te meydana gelmişti.

HALK OTOBÜSÜ MOTOSİKLETE ÇARPTI

Burhan S. idaresindeki özel halk otobüsü, kavşakta rampa yukarı çıkarken çarptığı Murat Tuna’nın (30) kullandığı motosiklete çarptı. Otobüs motosikleti altına alıp bir süre de sürükledi.

Samsun’da 2 kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı ViDEO

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazada motosiklet sürücüsü Murat Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Bayram Odabaş ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Kazanın dehşet anları ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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