Samsun’da 2 kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Hazine arazileri tarım ve hayvancılık yapacak olanlara ucuz fiyatlara kiralanacak.

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bilgiler veren Bakan Soylu, "Kararlılıkla adımlarımız devam edecek" dedi.

Bakan Soylu: Uyuşturucudan bu yıl 15 bin kişi tutuklandı

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Donald Trump için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Başkan Trump'ın kaldığı otelin önünde kum yüklü kamyonlarla önlemler alındı.

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MEB'den yeni proje: Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir

Öğretmenler, 'Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Projesi' sistemi üzerinden platforma giriş yaparak her türlü fikir, proje ve önerilerini paylaşabilecek.