Samsun’da 2 kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde geçen cuma akşamı saat 20.15’te meydana gelmişti.
HALK OTOBÜSÜ MOTOSİKLETE ÇARPTI
Burhan S. idaresindeki özel halk otobüsü, kavşakta rampa yukarı çıkarken çarptığı Murat Tuna’nın (30) kullandığı motosiklete çarptı. Otobüs motosikleti altına alıp bir süre de sürükledi.
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SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Kazada motosiklet sürücüsü Murat Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Bayram Odabaş ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hayatını kaybetti. Kazanın dehşet anları ise özel halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.