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Samsun'da 20 kişiye FETÖ gözaltısı

Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları belirtilen 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

24.02.2017 - 14:24
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezi ile Vezirköprü, Çarşamba, Alaçam ve Kavak ilçelerinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi.

38 ADRESE BASKIN

Operasyonda 38 adrese baskın yapan polis çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparken mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları iddia edilen 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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