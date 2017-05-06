Samsun'da 22 mahrem imam tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 10 gün önce Samsun merkez ve Çarşamba, Bafra, Terme, 19 Mayıs ve Ayvacık ilçelerinde operasyonu gerçekleştirdi.
80 polisin katıldığı operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış, çoğunluğu öğretmenlerin oluşturduğu 4'ü kadın 28 şüpheli dün adliye sevk edildi.
22 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli, bugün saat 03.00'e kadar ifade verdi. İfadelerin ardından nöbetçi mahkemede 22 kişiyi tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.