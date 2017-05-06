Samsun'da 22 mahrem imam tutuklandı

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1 Gökkuşağı dağları nerede Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

2 Tır şoförleri köprü yerine feribota akın etti 3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun ağır tonajlı araçlara zorunlu olması, şoförleri Sirkeci-Harem arabalı vapur hattına yöneltti.

3 Van Gölü sahilleri turizme hazırlanıyor Türkiye'nin en büyük gölü olan yöre halkının 'Van Denizi' dediği Van Gölü'nün sahilinde turist hazırlıkları başladı.

4 Minyatür Kuran-ı Kerim sergide Çanakkale'deki bir festivalde, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'lerinden biri sergilendi.

5 Sahte estetik uzmanı hırsızlıktan tutuklandı Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak bazı vatandaşlara dudak dolgusu yapan kuaför, hırsızlık suçundan tutuklandı.

6 PKK'lıların mağduruz parodisi Kuzey Irak'ta Türk F-16'ların operasyonunun ardından çekilen bir video güldürdü.