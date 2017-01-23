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Samsun'da 6 polise FETÖ kelepçesi

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 6 polisin tutuklandığı bildirildi.

23.01.2017 - 17:22
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 20 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

BYLOCK KULLANIMI

Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen polis memuru Erol M., komiser yardımcıları Durmuş D., Gürsel K., Hüseyin D., Oğuz Ö. ve Sedat E. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Samsun'da 6 polise FETÖ kelepçesi

Samsun'da 6 polise FETÖ kelepçesi

Samsun'da 6 polise FETÖ kelepçesi

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