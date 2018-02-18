Samsun'da Afrin şehidine veda

Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’in cenaze töreni memleketi Samsun’un Havza ilçesinde Kevser Camii’nde düzenledi.
BİNLER ŞEHİDİNİ UĞURLADI
Şehidin babası Mustafa Şahin, annesi Reyhan Şahin, eşi Kadriye Şahin ve kardeşleri gözyaşları ile şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’i son yolculuğuna uğurlandı.
AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ
Şehidin, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Demiryurt Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.