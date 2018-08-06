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Samsun’da ambulansa taşlı saldırı

Geçtiğimiz günlerde drift atılarak önü kesilen ambulansın bu kez de taşlarla camları kırıldı.

İHA | 06.08.2018 - 23:22..
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Samsun’da ambulansa taşlı saldırı

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde park halindeki 55 LL 112 plakalı 112 Acil Servis ambulansı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının iddiasına göre yoldan geçen 2 kişi, ambulansın camlarını taşlarla kırarak kaçtı.

Samsun’da ambulansa taşlı saldırı

Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Samsun’da ambulansa taşlı saldırı

AYNI AMBULANSIN YOLUNU KESMİŞLERDİ

Saldırıya uğrayan ambulansta bulunan sağlık çalışanları, aynı ambulansın geçtiğimiz günlerde drift atılarak önünün kesildiğini belirtti. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis, ambulansın camlarını kıran şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun’da ambulansa taşlı saldırı

Samsun’da ambulansa taşlı saldırı

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