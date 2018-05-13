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Samsun'da anne ve 2 oğlu uyuşturucudan gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda anne ve 2 oğlunun uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

İHA | 13.05.2018 - 19:26..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda Şafak A. ile kardeşi Tuncay A.'yı takibe aldı.

BONZAİ BULUNDU

Kardeşlerin 2 kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi ve söz konusu iki farklı kullanıcıdan 2 paket bonzai ele geçti. Yakalanarak gözaltın alınan Şafak A. ve Tuncay A. kardeşlerin ikametlerinde yapılan aramada, anneleri Melike A.'nın iç çamaşırında 3.62, 5.09 ve 2.89 gram olmak üzere 3 paket halinde toplam 11.6 gram bonzai ele geçirildi.

Samsun'da anne ve 2 oğlu uyuşturucudan gözaltına alındı

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ekipleri uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 680 lira paraya el koyarken, evde ayrıca 64.07 gram daha bonzai ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlanan anne ve 2 oğlu, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Şafak A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, anne Melike A. ve oğlu Tuncay A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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