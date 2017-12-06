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Samsun’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Sahil Güvenik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait askeri araç, orta refüjdeki bariyerlere çarpıp takla attı.

İHA | 06.12.2017 - 08:22..
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Atakum İlçesi Atakent mevkisi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Uzman Çavuş Murat Karaca idaresindeki 55 SGH 015 plakalı Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarpıp ardından da takla attı.

Samsun’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Kazada, araç sürücüsü Uzman Çavuş Murat Karaca ile yanında bulunan er Mehmet Kökçıkaran yaralandı. Aracın içinde sıkışan sürücü Murat Karaca Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkartıldı.

Samsun’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Samsun’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Samsun’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Samsun’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

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