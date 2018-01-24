Samsun'da 'ayazma' bulundu

Su kaynağı, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman mahallesi kırsalında bulundu. Suyun çıktığı çeşmenin yapımı 1800'li yılların başlarına dayanıyor.

RESTORE EDİLECEK

O dönemde bölgede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan çeşme restore edilerek kullanıma açılacak.

Samsun'da 1820'li yıllardan kalma ayazma bulundu GALERİ

"RUMLARIN KUTSAL SUYUDUR"

Ortodoks Rumların akan sudan içtiği zaman kutsandığını ve hac vazifesinin yerine getirildiğinin inanıldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "1820'li yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. O dönem burada yaşayan Rumlar tarafından yapılmış. Karadeniz'de bu sudan 2 yerde bulunduğu tahmin ediliyor. Ayazma, Rumların kutsal suyudur. O dönemin şartlarına bakılırsa bu yapı bir mühendislik harikası. Biz bu tarihi insanlığın kullanımına tekrar sunmak için ilgili kurumlarla bir araya gelerek ortak çalışma yapacağız." dedi.