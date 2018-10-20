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Samsun'da bekçilere saldıran 3 kişi tutuklandı

Samsun'da görevli bekçilere saldırıp darp ettikleri iddia edilen 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

İHA | 20.10.2018 - 07:27..
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Alkollü oldukları ileri sürülen şahıslar devriye gezen bekçiler Y.E. ve B.S.'yi darp ederek yaraladı. Olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Olayla ilgili S.K. (26), K.Y. (31), N.Y. (58), S.Y. (22) ve G.A. (31) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

S.K. ve N.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.A., K.Y. ve S.Y. mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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