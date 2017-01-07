Samsun'da bıçaklı ve silahlı saldırılar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Rize Sokak'ta meydana geldi. Kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan R.Ö.(25) ve S.A.K.(29) çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılardan R.Ö. Gazi Devlet Hastanesine, S.A.K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

EVE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. S.D.'ye (26) ait evin dış kapısına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgan tabancayla evin kapısına doğru 5 el ateş açarak 16 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında evin içinde bulunan S.D.'nin sol bacağının baldırına kurşun isabet etti. Yaralanan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.