Samsun'da bir garip olay: İki sevgili birbirini ihbar etti

ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki Dursun A.A. arkadaşı 45 yaşındaki Zübeyde K.'nın evine gidip ilişkiye girmek istedi. Kadın kabul etmeyince de zorla birlikte oldu.

TÜFEKLE GASP ETTİ

Bu olayın ardından diğer odaya geçen Zübeyde K., duvarda asılı bulunan av tüfeğini alıp Dursun A.A.'ya doğrultarak 2 bin lirasını gasp etti.

155'İ ARAYIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İkili daha sonra 155 Polis imdat telefonunun arayıp birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polislere ifade veren Zübeyde K. şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi. Dursun A.A. da "Alacağım vardı onu istemeye geldim. Daha sonra bana tüfek doğrultup 2 bin liramı gasp etti. Şikayetçiyim." diye konuştu.

İKİSİDE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis iki şüpheliyi 'gasp' ve 'cinsel saldırı' suçlarından gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Dursun A.A. ile Zübeyde K. bugün adliyeye sevk edildi.