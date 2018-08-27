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Samsun'da bir kişi polisi ısırdı

Samsun'da polis kabinine tekme atarak kıran bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen polisin, bacağından ve kolundan ısırarak hastanelik etti. İfade veren saldırgan serbest bırakıldı.

İHA | 27.08.2018 - 16:02..
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana gelen olayda, kendisini kollarından keserek hastaneye gittiği ileri sürülen Y.K., hastanenin acil servisindeki polis kabinin yanından geçerken aniden tekme atarak polis kabinin tahtasını kırıp zarar verdi.

Bu sırada hastanede görevli polis memuru Fuat Öztürk, saldırgan şahsa "devlet malına zarar vermek" suçundan işlem yapmak isteyip yanına gidince saldırgan taşkınlığını sürdürdü.

Samsun'da bir kişi polisi ısırdı VİDEO

SERBEST KALDI

Bu sırada kendisine müdahale eden polis memuru Fuat Öztürk'ün önce sol bacağını, ardından da sol kolunu ısıran Y.K., polis memurunu hastanelik etti.

Yaralanan polis memuruna görev yaptığı hastanenin acil servisinde müdahale edildi. Gözaltına alınan Y.K. ise Samsun Adliyesine sevk edilip savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişi polisi ısırdı

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