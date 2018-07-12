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Samsun'da boğulmaya karşı Türkçe ve Arapça broşür

Samsun'da Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, denize girenlere Türkçe ve Arapça boğulmalara karşı broşür dağıttı.

DHA | 12.07.2018 - 17:06..
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Denizde muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek için Samsun Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde ve ilçelerindeki sahil kenarlarında vatandaşları bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

13 BİN BROŞÜR DAĞITILDI

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, zabıta ve deniz polisi ekipleri, Atakum ilçesinde dağıttıkları Türkçe ve Arapça 13 bin broşürle, Karadeniz sahilinde sıklıkla görülen rip akıntısı, kum kayması, dalgalı günlerde denize girilmemesi, güvenlik şamandıralarının geçilmemesi, ikazlara uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Samsun'da boğulmaya karşı Türkçe ve Arapça broşür

"SEVDİKLERİNİZİ GÖZÜ YAŞLI BIRAKMAYIN"

Samsun Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürü Turgay Begen yaptığı açıklamada, "Sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın, serinlerken canınız yanmasın ve fazla uzaklaşma sloganları ile sahillerde boğulma vakalarının önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için broşür dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Samsun'da boğulmaya karşı Türkçe ve Arapça broşür



Samsun'da boğulmaya karşı Türkçe ve Arapça broşür

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