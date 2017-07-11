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Samsun’da borç-alacak kavgası iki can aldı

Borç-alacak anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen kavgada 2 kardeş öldürüldü, mahalle muhtarı babaları ise yaralandı.

11.07.2017 - 09:53
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Olay dün gece Atakum İlçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı 51 yaşındaki İlhami Arslan ile çocukları 25 yaşındaki Özgür ve 28 yaşındaki Murat Arslan, aralarında bir arazinin satışıyla ilgili borç-alacak anlaşmazlığı bulunan Alaattin B.'nin Atakum İlçesi Büyükkolpınar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Samsun’da borç-alacak kavgası iki can aldı

Anlaşmazlığı konuşan taraflar bir süre sonra tartışmaya  başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Alaattin B., iddiaya göre evdeki pompalı tüfeği alıp muhtar ve 2 oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Murat Arslan olay yerinde öldü. Yaralanan baba İlhami Arslan ve  Özgür Arslan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özgür Arslan da burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Baba muhtar İlhami Arslan'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis Alaattin B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Samsun’da borç-alacak kavgası iki can aldı

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