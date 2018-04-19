Samsun'da çakmak isteme kavgası: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selim Sevinç, sigarasını yakmak için Davut B. ve Süleyman B.'den çakmak istedi.
2 KİŞİYİ BIÇAKLADI
Bu sırada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çeken Sevinç, Davut B. ve Süleyman B.'yi bıçakla yaraladı. Kavgada, Selim Sevinç de baltayla kolundan yaralandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Selim Sevinç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.