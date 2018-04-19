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Samsun'da çakmak isteme kavgası: 3 yaralı

Samsun'da Selim Sevinç, sigarasını yakmak için çakmak istediği 2 kişiyi çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Kendisi de baltayla kolundan yaralanan Sevinç, tutuklandı.

DHA | 19.04.2018 - 15:17..
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Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selim Sevinç, sigarasını yakmak için Davut B. ve Süleyman B.'den çakmak istedi.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Bu sırada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çeken Sevinç, Davut B. ve Süleyman B.'yi bıçakla yaraladı. Kavgada, Selim Sevinç de baltayla kolundan yaralandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Selim Sevinç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da çakmak isteme kavgası: 3 yaralı

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