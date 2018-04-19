Samsun'da çakmak isteme kavgası: 3 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kuş sürüsüyle karşılaşan pilot kontrolü ele aldı ve kuleye "Aynı filmlerdeki gibi" ifadelerini kullandı.

Belçika'da işsizlere yeniden meslek edindirme konusunda resmî kurumlara danışmanlık hizmeti veren bir şirket, kişilerin kafatasını ölçerek ve ağız ile burun yapısı gibi özelliklerine göre iş öneriyor.

Almanya'da AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve İlahiyatçı, Eğitimci Cemal Bolat, Siyaset ve Liderlik Konferansında konuşma yapacak.

1 Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak 24 Haziran'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

2 İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu MHP'li Ekmeleddin İhsanoğlu, partisinin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Partisinin disiplin kurallarına uyduğu için" destekleyeceğini söyledi.

3 Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi.

4 Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı 35 yıl sonra kaldırdıkları sinema yasağında salonların ruhsatlarını Amerikan şirketlerine veren Suudi Arabistan'a ilk salon açıldı.

5 Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi Erken seçim kararının açıklanmasının ardından CHP'nin içi boş bir "Hazırız" açıklaması yapması Portakal'ı kızdırdı.

6 Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı Galatasaray'ın 2-1'in rövanşında sahasında Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etmesi, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli üzdü.