Samsun'da çıkan kaz kavgasında kan aktı

Çivril Mahallesi'nde Behçet Şahin'in (73) köpekleri, komşusu S.K'nın (36) bahçesindeki 18 kazı farklı zamanlarda yedi. Bunun üzerine Şahin, kazlar için para vereceğini söyleyerek S.K. ile anlaştı. Paranın bir bölümünü ödeyen Şahin, kalan kısmını ödememesi yüzünden komşusuyla tartıştı.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, av tüfeği ile Behçet Şahin ile oğulları Zeki (46) ve Tuncay Şahin'e (39) ateş etti. Zeki Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan baba Behçet ve oğlu Tuncay Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Behçet Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay Şahin ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Zanlı S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.