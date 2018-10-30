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Samsun'da çökmek üzere olan okuldakilere tahliye

Vezirköprü ilçesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu' nun zemin ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Okul çökme ihtimaline karşı tahliye edildi.

DHA | 30.10.2018 - 09:35..
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Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki Zübeyde Hanım Anaokulu’na sabah gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, saat 07.50 sıralarında tek katlı binada çatırdama sesleri duydu.

DIŞARI KAÇTILAR

Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar oluşunca panik yaşandı. O sırada okulda bulunan öğretmen, az sayıdaki öğrenci ve velileri dışarı kaçtı.

Okul yıkılma ihtimaline karşı tahliye edilirken, polise ve itfaiyeye haber verildi. Gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile çevirdiği binaya girişe izin vermedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Binanın zeminin de ise çökmeler meydana geldiği iddia edildi.

Samsun'da çökmek üzere olan okuldakilere tahliye

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