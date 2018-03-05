taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.184
USD
3,8149
EURO
4,6976
ALTIN
162,32
PETR
64,4400

ABD elçiliğine saldırı hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

AA | 05.03.2018 - 15:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

abd

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun-Ankara kara yolunda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al-D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı.

BAĞLANTILI OLANLAR DA YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten ekipler zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Omar Shıbab Ahmed Al D. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B'yi de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine eylem hazırlığına ilişkin çalışmalar üzerine yürütüldüğü belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Büyükelçilik, bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmamış, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve büyükelçilikten uzak durma çağrısı yapılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Köpeği yola atan adama araba çarptı
Giresun’da bir süre önce baygın haldeki köpeği araçların önüne atan ve sonrasında tutuklanan Beytullah U.'ya cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.
Çanakkale'de lastik botta 34 kaçak yakalandı
Çanakkale Ayvacık'ta Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan 34 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalanarak geri gönderme merkezine gönderildi.
Kocaeli'de istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı
İzmit'te etkili olan yağmur sonrasında 5 katlı binanın üzerine devrilen istinat duvarı, 2 daireyi kullanılamaz hale getirdi.
Fenerbahçe Orduevi işgali davasında 36 er beraat etti
15 Temmuz akşamı Fenerbahçe Orduevi'nin işgal edilmesiyle ilgili görülen davada bir üsteğmen ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

43
Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e: Çok yazık

65
Akkor Pulat test atışlarını geçti

Akkor Pulat test atışlarını geçti

85
Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

59
BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

BM terör örgütü PKK'nın açıklamalarını ciddiye aldı

104
İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

İran Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

140
Esad'ın Afrin'e gönderdiği birlik yok edildi

Esad'ın Afrin'e gönderdiği birlik yok edildi

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM