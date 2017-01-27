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Samsun'da DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı

DEAŞ'ın bombalarını Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri belirlenen Irak uyruklu 3 kardeş, Samsun'da ele geçirildi.

27.01.2017 - 12:44
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki günlerde operasyon düzenlenirken, elde edilen bilgilerle yeni operasyonlar düzenlendi.

BOMBACI KARDEŞLER YAKALANDI

Polis, Samsun'da bir eve düzenlediği operasyonla S.A.S.A.T, M.A.S.A.T ve M.A.S.A.T. isimli 3 kardeşi gözaltına aldı. 3 kardeş getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Samsun'da DEAŞ'lı 3 kardeş yakalandı

DEAŞ'IN CANLI BOMBALARINI YAPIYORLARDI

3 kardeşin Musul'da kurdukları fabrikada canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettikleri ve örgüt faaliyetlerini yürütmek için Samsun'a gönderildikleri belirlendi.

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