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Samsun'da denize giren genç boğuldu

Samsun'da yakınlarıyla denize giren 17 yaşındaki S.C hayatını kaybetti.

DHA | 29.07.2018 - 19:54..
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Atakum ilçesi Denizevleri mahallesinde yakınlarıyla birlikte denize giden S.C. (17), akıntıya kapıldı.

Suda bir süre çırpınan genç, yakınlarının gözleri önünde kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve itfaiyede görevli cankurtaran ekipleri S.C.'yi denizde aramaya başladı.

KURTARILAMADI

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süresince denizde kalan S.C., ekipler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. S.C. doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da denize giren genç boğuldu



Samsun'da denize giren genç boğuldu

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