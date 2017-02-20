taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6309
EURO
3,8521
ALTIN
144,15
PETR
55,6900

Samsun’da denzi kenarında patlamamış mühimmat bulundu

Bafra ilçesinde deniz kenarında bulunan patlamamış mühimmat, bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı.

20.02.2017 - 01:13
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bafra Fener Mahallesi’ne babasıyla birlikte balık avlamak için gelen ortaokul 7. sınıf öğrencisi Hakan Sivrioğlu, deniz kenarında tüpe benzeyen bir cisim gördü. Durumu babasına anlatmasının ardından jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Samsun’dan bomba imha uzmanı istedi. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, tüpe benzeyen cismi fünye ile patlattı. Patlama sonunda cismin parçaları jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere Bafra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına götürüldü.

Cismi gören Hakan Sivrioğlu, ”Deniz kenarında nişancılık yapmak için şişeleri vuruyordum. Kenarda yangın tüpüne benzeyen bir şey gördüm. Babama söyledim o da torpido gibi bir şey olduğunu söyledi ve jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri geldi sonra fünyeyle patlatıldı" dedi.

Samsun’da denzi kenarında patlamamış mühimmat bulundu

Öğretmen baba Hakan Sivrioğlu ise, “Üç arkadaş balık tutmak için buraya geldik. Oğlum cisimden şüphelendi, bana söyledi. Bende askeri bir mühimmat olabileceğini düşündüm açıkçası jandarmaya ihbar ettim. Jandarma ekipleri geldiler incelediler, Samsun’dan da bomba imha ekipleri geldi.Onların incelemesi sonucunda sanırım askeri mühimmat olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine patlatıldı.Biz sonuçta bu işin uzmanı inanlar değiliz bir başka insana zarar verebilir düşüncesindeydik iyi ki de ihbar ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü sonradan ortaya çıkan patlama sesi ve duman baya ciddi bir mühimmat olduğunu gösterdi" diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye ordusu Şam'ı vurdu: 97 yaralı

Suriye ordusu Şam'ı vurdu: 97 yaralı

3
Banvit ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı

Banvit ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı

0
Kolombiya'da patlama

Kolombiya'da patlama

1
NFL oyuncusundan İsrail resti

NFL oyuncusundan İsrail resti

2
Manchester United kupada Ibrahimovic ile turladı

Manchester United kupada Ibrahimovic ile turladı

0
Ağrı'da terör operasyonu

Ağrı'da terör operasyonu

1
Samsun’da denzi kenarında patlamamış mühimmat bulundu

Samsun’da denzi kenarında patlamamış mühimmat bulundu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM