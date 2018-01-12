Samsun’da doğalgaz patladı

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hersek Sokak’ta meydana gelen olayda, sokakta bir ev sahibi tarafından izinsiz yapıldığı iddia edilen kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.

BÖLGE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Borudan boşalan dogalgaz büyük gürültüyle patladı ve yangın çıktı. Doğalgaz patlamasının ardından bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

DAİRELERDE HASAR OLUŞTU

Patlamadan sokakta bulunan binalar etkilenirken, patlamanın şiddetiyle bazı dairelerde büyük çaplı hasar oluştu. Patlamayı duyan mahalle sakinleri ise evlerini boşaltarak polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın etkisiyle çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, dogalgaz firması görevlileri de gazı kesti.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede büyük hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor.