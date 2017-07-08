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Samsun'da dolandırıcı, 40 kameradan incelenerek bulundu

Samsun'da polisin yakaladığı dolandırıcının ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

08.07.2017 - 15:08
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Samsun’un Tekkeköy ve İlkadım İlçesi’nde 4 ve 6 Temmuz günlerinde meydana gelen olayda, 2 kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan Halil A., mağdurlara kimlikleriyle kredi çekildiği, çekilen paraların FETÖ/PDY örgütüne aktarıldığı söyleyip evde bulunan ziynet eşyası ve paraları yanlarına gelen polise vermesini istedi.

40 İŞ YERİNİNİ GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Halil A., telefon dolandırıcılığıyla  iki kişinin 52 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını aldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri başlattığı soruşturmada her iki olayı da aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Samsun'da dolandırıcı, 40 kameradan incelenerek bulundu

40 iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayları Halil A.’nın işlediğini tespit etti. Samsun’da bulunan otellerde kimlik tespiti çalışması yapan ekipler, şüpheliyi İlkadım İlçesi’nde bulunan 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir otelde kaldığını belirledi. Dün akşam otele operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinde de dün saat 20.00'ye alıpmış bir otobüs bileti bulundu.

POLİS ŞÜPHELİYİ ÜZERİNDE 15 BİN LİRA NAKİT PARA VE ZİYNETLE YAKALADI

Polisler otelde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 15 bin 716 TL nakit para, 2 cep telefonu, 2 kolye, 1 çift küpe ile ele geçirdi. Gözaltına alınan Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan bugün adliyeye sevk edilirken, şüphelinin ayrıca Giresun polisi tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’, Şanlıurfa ve Kocaeli polisi tarafından ise ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’, Silahlı tehdit’ ve ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından arandığı; tehdit suçundan ise de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Samsun'da dolandırıcı, 40 kameradan incelenerek bulundu

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