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Samsun'da düğün konvoyunda havaya ateş edenler yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda havaya silahla ateş eden 3 kişi silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 08.09.2018 - 07:30..
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Düğün konvoylarında silah atıldığı ihbarlarının yoğunlaşması üzerine, düğün konvoyları İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince takibe alındı.

SİLAHLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Çetinkaya Köprüsü'ne doğru hareket eden bir düğün konvoyunu takibe alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konvoyda havaya silahla ateş edilen araçları belirledi. Belirlenen araçlarda silah kullanan 3 kişi silahlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili incelme sürüyor.

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