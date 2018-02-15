Samsun'da ekmek arasından uyuşturucu çıktı

Samsun'da uyuşturucudan gözaltındaki arkadaşına, ekmek arasında uyuşturucu etkisi bulunan hap götüren kişi yakalandı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kürşat C'nin üç kişiye sentetik uyuşturucu sattığını tespit etti. Şüpheliyi yakalayan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Kürşat C. emniyete götürüldü. Nezarethaneye alınan Kürşat C'ye yemek getirdiğini söyleyen Mürsel O, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine gitti.
Burada ekmek arası tavuk döneri kontrol eden ekipler, ekmeğin içine gizlenmiş, uyuşturucu etkisi bulunan 4 hap buldu. Zanlı gözaltına alındı.