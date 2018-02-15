Samsun'da ekmek arasından uyuşturucu çıktı

İngiltere'de bir hukuk şirketi, baktıkları boşanma davalarından 3'ünün paylaşılamayanları arasında kripto paralar olduğunu açıkladı.

Öfkenin şiddete dönüşmemesi için onu kontrol etmeyi öğrenmek şart.

Çoruh Nehri üzerindeki, dünyanın 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı’nın su seviyesinin azalmasıyla ortaya bir köyün çıktığını duyanlar merakla baraja koştu.

1 Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

2 Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı Barzani yönetimi, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı düzenlenmek istenen eylemlere izin vermedi, bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı.

3 Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim İHA, helikopter, mühimmat dahil ileri teknoloji kullanması Yunanistan'ın kendini sorgulamasına sebep oldu.

4 CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı CHP Lideri, baskı yapıldığını ve kurultayın bir fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyen milletvekillerinin yüzüne şunları söyledi: "Örgütler, milletvekilleri çalışmıyor, tek başıma mücadele ediyorum."

5 Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir Zeytin Dalı Harekatı üzerinden hükümeti eleştirmeye kalkan İlker Başbuğ, Erdoğan ve Bahçeli'den sert bir şekilde tepki görmüştü.

6 İsrail soykırım yalanı tasarısını reddetti 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanınmasını öngeren yasa tasarısı, İsrail Parlamentosu'nda reddedildi.