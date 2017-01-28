Samsun'da eski nişanlısını vuran şahıs intihar etti

7 ay önce evlenmekten vazgeçtiğini söyleyerek nişan atan Emine Çatal’ı (37) telefonla arayan Nihat Güney(35), konuşmak istediğini söyledi.

TARTIŞTIĞI NİŞANLISINI VURDU

Emine Çatal’ın kaldığı babasının evine giden Nihat Güney, eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Güney, üzerinde bulunan tabancayla önce Emine Çatal’ın kafasına, sonra da kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kızlarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne ve baba evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Anne ve baba acı haberi alır almaz kızlarının cenazesinin bulunduğu hastaneye doğru yola çıktı.