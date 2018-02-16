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Samsun'da esnaf 78 yaşındaki boyacıyı darbetti

İlkadım ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Esmer, küfür ettiği iddiasıyla bir esnafın kendisini darbetmesi sonucunda gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA | 16.02.2018 - 16:19..
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Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda,  küfür ettiği iddia edilen boyacı Hasan Esmer’e çevre esnaflarından Yılmaz isimli 30’lu yaşlarda bir esnaf tepki gösterdi.

Yaşlı boyacıya sinirlenen esnaf, darp ettiği boyacının kaşını patlattı. Yaşanan arbede sırasında boyacının sandığı ve boya malzemeleri etrafa saçıldı.

Samsun'da esnaf 78 yaşındaki boyacıyı darbetti

"NEREDE BİR DELİ OLSA GELİP BENİ BULUYOR"

Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığa uğrayan ve gözyaşlarına hakim olamayan yaşlı adam, “Ben bir şey yapmadım. Geldi bana vurdu. Nerede bir deli olsa, gelip beni buluyor. 5 senedir burada ayakkabı boyuyorum. Bugün beni burada darp ettiler. Darp eden kişi genç ve çok cüsseliydi. Gücü bana yetti.” dedi.

Samsun'da esnaf 78 yaşındaki boyacıyı darbetti

"NEDEN MÜDAHALE ETMEDİNİZ"

Yaşlı adamın ağladığını gören çevre sakinleri ellerindeki peçetelerle ayakkabı boyacısının yüzündeki kanları sildiler. Yaşlı adama yardım eden kadınlardan bazıları, çevrede toplanan erkeklere tepki göstererek, “Bu adam dayak yerken neden müdahale etmediniz? Neden izlediniz?” diye bağırdı. Yaşlı adamın çevresinde toplanan vatandaşlar da bu konu yüzünde tartışma yaşadı.

Samsun'da esnaf 78 yaşındaki boyacıyı darbetti

Kendisini darp eden kişiden şikayetçi olan boyacı Hasan Esmer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülürken, “Sandığımı toplayayım. Her şey her yere dağılmış.” dedi. Çevre sakinleri de yaşlı adama kendilerinin eşyalarını toplayacağını söyleyerek onu hastaneye gitmesi yönünde ikna etti.

Yaşlı adam tedavisi tamamlandıktan sonra darp raporuyla beraber Gazi Polis Merkezine şikayetçi olmaya gitti.

Samsun'da esnaf 78 yaşındaki boyacıyı darbetti

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