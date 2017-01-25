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Samsun'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanan 9 polisi gözaltına alındı.

25.01.2017 - 15:43
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Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, bugün Samsun ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

BYLOCK KULLANAN 9 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda örgüt ile bağlantılı haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen emniyet amirleri M.A., ve İ.A., komiser yardımcısı A.A., başpolisler O.K., D.A. ve polis memurları M.E., Y.D., N.B. ile E.İ., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tablet ve bilgisayarlara da el kondu. Soruşturma sürüyor.
Samsun'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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