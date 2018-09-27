taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.99625
Euro
7.01845
Altın
1184.901
Borsa
100522.09
Gram Altın
229.148

Samsun'da FETÖ'cü çift örgüt evinde yakalandı

Samsun'da FETÖ'den aranan çift örgüte ait hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

AA | 27.09.2018 - 15:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kapatılan örgüte müzahir kurumda çalışan Faik M.S. ile eşi Zeynep S'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çiftin kaldığı Atakum Yenimahalle'deki hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Zeynep S'nin sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

BYLOCK'A GİRİŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen zanlılardan Faik M. S'nin, ByLock'a 68 bin 614, Zeynep S'nin de 2 bin 619 kez giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

119
Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

Hadise'nin 12 milyon TL'si daha uçtu

180
Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

Murat Yıldırım teknede sadece kadın olsun istedi

41
Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

Ermenistan'a sınır ihlali yapan Umut Ali Türkiye'ye döndü

43
Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

75
Faizlerin yükselmesi konut kredilerini etkiledi

Faizlerin yükselmesi konut kredilerini etkiledi

242
Şehit Yarbay Songül Yakut'a hakarete 14 ay ceza

Şehit Yarbay Songül Yakut'a hakarete 14 ay ceza

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM