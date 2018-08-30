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Samsun'da FETÖ'nun gaybubet evine operasyon

Samsun'da örgütün izdivaç sorumlusu düzeyinde faaliyet gösterden Aysun K. ile Hava Ç.Ç., yakalandı.

İHA | 30.08.2018 - 07:47..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik operasyonlarda tamamı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Samsun'da örgütün izdivaç sorumlusu düzeyinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen Aysun K. ile Hava Ç.Ç., Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan Fatih G., Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince aranan Gökhan E. ve Zerrin A.E. isimli şahıslar saklanmakta oldukları gaybubet evlerinde yakalayarak gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ'nun gaybubet evine operasyon

Vezirköprü ilçesinde öğretmenken meslekten ihraç edilen Fatih G. ve ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yüksek lisans yaptığı öğrenilen tarih öğretmeni Zerrin A.E. Samsun Adliyesine sevk edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Öğretmen Zerrin A.E., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Zonguldak Adliyesine Samsun Adliyesi SEGBİS odasından görüntümü olarak önce savcıya ifade verdi ve ardından da yine SEGBİS ile ifade verdiği mahkemece tutuklandı.

Öğretmen Fatih G. de SEGBİS ile Erzurum Adliyesine bağlantı yapılarak önce savcıya ardından da mahkemeye ifade verip tutuklandı. Tutuklanan Fatih G. ve Zerrin A.E., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gözaltındaki 3 kişinin KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ettiği öğrenildi.

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